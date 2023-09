Santos skompromitował się w Polsce. Portal "FourFouTwo" wciąż widzi go wśród najlepszych

Fernando Santos w reprezentacji Polski zawiódł na całej linii. Jego wyniki były bardzo rozczarowujące, a mimika niejednokrotnie sugerowała, że nie ma on wcale ochoty na pracę z naszą drużyną narodową. Mimo to jest on wciąż postrzegany jako szkoleniowiec bardzo uznany w świecie piłki nożnej. Zdobycie mistrzostwa Europy z reprezentacją Portugalii w 2016 roku jest osiągnięciem, które bardzo trudno podważyć.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Sir Alex Ferguson, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Szkoleniowiec ten pracował w Manchesterze United przez 27 lat - to właśnie on stworzył z tego klubu potęgę, a dziś jego pomnik dumnie stoi przed stadionem Old Trafford. Na cześć Szkota nazwano również jedną z trybun "Teatru Marzeń".