Euro 2024. Jacek Laskowski w formie, tak obnażył grę Polaków

Laskowski równie barwnie opisywał to, co działo się w trakcie meczu z Francją. A w nim Polacy w pewnym momencie postawili się wicemistrzom świata. "Francja chciała nas potraktować po angielsku 'No mercy', ale my im odpowiedzieliśmy po francusku 'No, Merci'" - komentował. A gdy podopieczni Probierza obniżyli poziom gry w drugiej połowie, był bezlitosny. "No my gramy biednie"; "Wygląda to troszeńkę, ale tylko troszeńkę... rozpaczliwie" - mówił.