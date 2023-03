Kolejny zakaz Fernando Santosa. „Wracamy do czasów Nawałki"

Do tej pory jednym z wyróżników tego co dzieje się wokół i wewnątrz kadry narodowej był tzw. vlogi, czyli relacje wideo pokazujące kulisy zgrupowań i meczów biało-czerwonych. Kamera zaglądała do pokojów hotelowych, obserwowała pracę fizjoterapeutów, pokazywała podróże autokarem czy samolotem na treningi i mecze reprezentacji. Można było zobaczyć "wyluzowanych" kadrowiczów.