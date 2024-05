Kolejny szokujący gest Macieja Rybusa. Świętuje razem z Rosjanami

9 maja to w Rosji niezwykle ważny dzień. To tego dnia 1945 roku według Rosjan zakończyła się II Wojna Światowa. Uznają, że to przede wszystkim dzięki armii Związku Radzieckiego udało się pokonać hitlerowskie Niemcy. To zwykle była okazja do defilady wojsk na placu Czerwonym i wizyt w Moskwie głów państw z całego świata.