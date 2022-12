Amerykańskie media: Mateusz Klich zostanie piłkarzem DC United

Wszystko wskazuje na to, że zimą zamieni on Premier League na MLS, konkretnie przenosząc się do amerykańskiej stolicy. Tak wynika przynajmniej z informacji Toma Bogerta, dziennikarza specjalizującego się w informacjach "ze środka" amerykańskiej piłki. - DC United finalizuje umowę na podpisanie polskiego pomocnika Mateusza Klicha z Leeds United według źródeł. Jeszcze nie w 100% zrobione, ale blisko. Klich, lat 32, nie byłby DP. Klich ma na swoim koncie 42 występy w reprezentacji Polski. Dołączył do Leeds w 2018 roku i zagrał 192 mecze - napisał na swoim twitterowym koncie.