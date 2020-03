Damian Kądzior zdobył dla Dinama Zagrzeb bramkę w wyjazdowym meczu 25. kolejki z Hajdukiem Split. Drużyna Polaka wygrała 2-0 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli ekstraklasy Chorwacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Damian Kądzior: Nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego TV Interia

Kądzior przebywał na murawie od pierwszego do ostatniego gwizdka. Otworzył wynik spotkania w 47. minucie po strzale głową. W tym sezonie to jego dziewiąty ligowy gol w 21. występie. Dołożył do tego siedem asyst.

Reklama

Reprezentacyjny pomocnik kontynuuje dobrą strzelecką passę. Do bramki rywala trafił w trzeciej kolejce z rzędu. W pięciu ostatnich potyczkach zdobył w sumie cztery bramki.

W tym sezonie 27-letni snajper strzelił łącznie 12 goli. Oprócz dorobku ligowego może się pochwalić również trzema bramkami w Pucharze Chorwacji. Barw zespołu ze stolicy Chorwacji broni od lata 2018 roku. Zdobył z nim już mistrzostwo i krajowy superpuchar.

W środowy wieczór doszło do konfrontacji lidera z wiceliderem tabeli. Ekipa z Zagrzebia potwierdziła supremację. Obecnie otwiera stawkę z 62 punktami na koncie. Drugi Hajduk, od 40. minuty grający dziś w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ardiana Ismajlego, traci do Dinama już 17 "oczek".