Jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski po Fernando Santosie jest obecny selekcjoner "Biało-Czerwonych" do lat 21, a więc Michał Probierz. Do tej kandydatury przychyla się Jerzy Engel. - Nie ma co szukać daleko. W tej chwili należy działać szybko i potrzeba kogoś kto jest na miejscu. Prowadzi reprezentację młodzieżową i ma świetne rozeznanie w zapleczu. Wiadomo, że szykuje się kilka zmian kadrowych. To jest naturalny kandydat - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.