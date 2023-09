Kolejny cios dla reprezentacji Polski. Mówi o "dnie, jakie prezentowali"

To był chyba moment zwrotny w tym spotkaniu, bo od tego czasu do głosu zaczęli dochodzić gospodarze.

- Nieuznana bramka dla nas sprawiła, że niepotrzebnie się cofnęliśmy. To spowodowało, że Albańczycy mieli więcej miejsca, oddali piękny strzał, ale to są tylko takie wnioski na gorąco , bowiem wiele emocji przyćmiewa racjonalne myślenie i nie ma sensu teraz mówić o czymś konstruktywnym - stwierdził Bereszyński.

Było kilka takich momentów, szczególnie drugi gol, które docisnęły nasz jeszcze bardziej do dna, które prezentowaliśmy w niedzielę. Opuściłem też boisko, więc zacząłem inaczej myśleć. Zawodnicy, którzy zostali na murawie wierzyli do końca i robili wszystko, aby cokolwiek dało nam jeszcze nadzieję

Albania - Polska 2-0. "Biało-Czeerwoni" znowu przedostatni w tabeli

- Do tego gola, którego strzeliliśmy, to spotkanie wyglądała tak, jak chcieliśmy. Widzieliśmy stan murawy, wiedzieliśmy co nas czeka z trybun, początkowo nie odstawialiśmy nogi, ale potem zaczęło się to przechylać na korzyść Albanii i wynik końcowy mówi wszystko - zakończył Bereszyński.