"Tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany"

Piątkowska przeprosiła kibiców i... zaatakowała piłkarzy

Sama zawodniczka również odniosła się do swoich słów, które wywołały takie zamieszanie. Broniła się, że nie zamierzała nawoływać do rozwiązania futbolowej reprezentacji, ale chciała zwrócić uwagę na problem braku motywacji piłkarzy. - To była taka przenośnia. Chodziło mi o to, że trzeba coś zmienić, zrobić rewolucję, powoływać młodszych piłkarzy, którzy dopiero po występach w kadrze chcą się wybić, dostać się do dobrego zagranicznego klubu. Ci, którzy w nich już występują, mają już super kontrakty, przyjeżdżają na to zgrupowanie, żeby pokazać się z torebeczką Louis Vitton - powiedziała Piątkowska na youtubowym kanale "Fansportu.pl".