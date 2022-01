Po wieczornej "sesji" rozmów Cezary Kulesza i Adam Nawałka spotkali się ponownie. Tematem rozmów był już nie ogólny zarys prowadzenia reprezentacji, lecz szczegóły pracy z nią.

Adam Nawałka i Cezary Kulesza rozmawiali ponownie, tym razem o szczegółach

Omawiane były być sprawy logistyczne, stan przygotowań kadry do najbliższych spotkań, skład sztabu szkoleniowego reprezentacji, długość kontraktu nowego selekcjonera.

Według serwisu "Meczyki" w tych kwestiach osiągnięto już porozumienie.

To może nie być ostatnie spotkanie Nawałki z Kuleszą. Jeżeli wybór rzeczywiście padnie na tego fachowca, to do dopełnienia pozostaną w zasadzie tylko formalności.