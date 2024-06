Kolejne problemy Polaków przed meczem z Francją. Probierz tego nie kryje. I ujawnia plan

Niestety, w piątek spełnił się czarny sen polskich kibiców. Nasza reprezentacja przegrała w Berlinie 1:3 z Austrią i w efekcie jako pierwsza drużyna z całej stawki straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024.

Najgorszy był dla nas zwłaszcza pierwszy kwadrans potyczki na Stadionie Olimpijskim, w którym rywal kompletnie nas zdominował. Selekcjoner reprezentacji Polski podkreśla, że poza tym fragmentem nie był to zły mecz w wykonaniu jego podopiecznych.

W meczu z Austrią poza 15 minutami graliśmy dobrze. Mieliśmy groźne sytuacje. W końcówce wiadomo było, że postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Przeszliśmy już na ustawienie z trzema bardzo ofensywnymi zawodnikami, ofensywnymi pomocnikami i próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby to odrobić

I dodał: - Porażka każdego boli, nie ma co mówić. Ale my wiedzieliśmy, na jakiej drodze jesteśmy, a tej się nie zmienia. Przegraliśmy teraz dwa mecze, ale wcześniej w ośmiu nie zaznaliśmy porażki. Nie zmienię nagle filozofii. Tak się zdarza. Jadąc na mistrzostwa Europy braliśmy pod uwagę, że tak się może wydarzyć, bo widzieliśmy, jaką grupę mamy. Na pewno jesteśmy rozczarowani, ale tym bardziej wierzę, że kibice będą z nami, będą nas wspierać i będą się z nami identyfikować. Bo gdyby wyciąć 15 minut, mówilibyśmy o bardzo dobrym meczu z Austrią.

Euro 2024. Trener Michał Probierz przed meczem Polska - Austria mówi o kolejnych problemach zdrowotnych

Trener Michał Probierz podkreślił przy tym, że we wtorkowym, ostatnim meczu fazy grupowej z Francją, nie postawi na defensywny futbol. Będzie chciał, by jego piłkarze próbowali zagrać tak, jak mieli robić to dotychczas.