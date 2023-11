Kolejne odkrycie Michała Probierza. Sensacyjny strzelec w kluczowym meczu

Zapachniało sensacją, kiedy Michał Probierz odkrył karty i przekazał wyjściową jedenastkę na mecz z Czechami. Zapachniało jeszcze większą, kiedy do siatki w 38. minucie trafił Jakub Piotrowski, który nie był niemal przez żadnego dziennikarza awizowany do gry w wyjściowym składzie. To jednak pomocnik Ludogoretsa zapewnił biało-czerwonym prowadzenie do przerwy.