Kolejne niespodzianki Probierza? Ci zawodnicy mogą wrócić do reprezentacji Polski

Michał Probierz ma już we wtorek, 5 listopada, ogłosić powołania na ostatnie tegoroczne mecze reprezentacji Polski, w których zagramy na wyjeździe z Portugalią i w Warszawie ze Szkocją. Kogo możemy spodziewać się w gronie wybrańców selekcjonera? Eksperci zebrani w studiu programu Do jednej bramki rozmawiali na temat niespodzianek, które ewentualnie może zafundować trener, a także pojawiły się nazwiska zawodników mogących wrócić do kadry.