Kolejne kulisy "afery premiowej". Rzecznik PZPN mówi o nocnych rozmowach

Co naprawdę wydarzyło się w Katarze?

"Afera premiowa" to wciąż niewyjaśniony epizod ubiegłorocznych mistrzostw świata. Oliwy do ognia dolał niedawno Łukasz Skorupski, który w wywiadzie udzielonym Onetowi przyznał, że w kadrze były dyskusje, a nawet spory, dotyczące podziału pieniędzy obiecanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. W efekcie słów bramkarza Bolonii, na konferencji prasowej przed meczem z Czechami w Pradze, Robert Lewandowski przeprosił polskich kibiców za zamieszanie związane z premią.



Pewne kwestie wciąż jednak są zagadką. Na przykład to, co wydarzyło się o godzinie 2:30 w nocy tuż po meczu z Argentyną, który zapewnił Polakom awans do kolejnej fazy turnieju. Teraz rąbka tajemnicy uchylił Kwiatkowski.