Selekcjoner nie może tak długo szukać rozwiązań. Odstawił Krychowiaka i Grosickiego, a potem do nich wrócił. Przecież gdyby nie porażka w czerwcu z Mołdawią, to ci piłkarze nie dostaliby powołania. Co to są za decyzje? Sukcesy zazwyczaj odnosiły te drużyny, które miała stabilny skład, a tu co mecz, to zmiany. Cały czas coś się dzieje, a nie ma zespołu

~ Henryk Kasperczak