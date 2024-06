Kolejna awaria TVP, kibice wściekli. Tuż po pierwszym gwizdku

Kosztowna wpadka nadawcy wystąpiła już podczas meczu z Holandią

Telewizja Polska ma wyłączne prawo do transmitowania kompletu spotkań podczas Euro 2024. Trzeba jasno powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, nadawca wykonuje bardzo dobrą pracę. Zróżnicowani komentatorzy gwarantują odpowiedni poziom, każde spotkanie jest też bogato "opakowywane" - czy to reportażami, czy wypowiedziami ekspertów. TVP zaliczyło jednak niezwykle istotną wpadkę podczas meczu, który do tej pory budził największe zainteresowanie. Mowa rzecz jasna o pierwszym starciu grupowym biało-czerwonych przeciwko Holendrom (1:2).