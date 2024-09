Koledzy naśmiewali się z reprezentanta Polski, a on i tak ich zaskoczył. Nie wytrzymali

Na początek zgrupowania zawodnicy pojawili się w hotelu. Kanał "Łączy Nas Piłka" zamieścił w serwisie YouTube specjalny materiał wideo pokazujący, co działo się w pierwszych godzinach, które podopieczni Michała Probierza spędzili w hotelu.

Żarty z Karola Świderskiego. Przyjechał do hotelu i od razu rozbawił kolegów

W pewnym momencie Robert Lewandowski , Jakub Moder i Tymoteusz Puchacz zaczęli zgadywać, na co narzekać będzie Karol Świderski , gdy tylko pojawi się w hotelu. Ten piłkarz wśród kolgów znany jest bowiem właśnie ze skarżenia się na różne dolegliwości. Wszystko było przeprowadzone, co oczywiste, w charakterze żartu.

- Szybkie pytanko. Co będzie bolało "Świdra" po przyjeździe - zapytał Adam Delimat, czyli operator kamery "Łączy Nas Piłka".

Gdy Karol Świderski pojawił się na zgrupowaniu, mimo wszystko zdołał zaskoczyć swoich kolegów. Okazało się bowiem, że do hotelu przyjechał... bez walizki, która zaginęła na lotnisku w Monachium. Robert Lewandowski, który go o to zapytał, brał pod uwagę taki scenariusz, ale gdy otrzymał odpowiedź przeczącą, nie mógł powstrzymać się od śmiechu.