Kluczowy mecz dla kadry, to powinien zrobić Michał Probierz. "Polacy nie mogą..."

Polska zagra we wtorek z Chorwacją w czwartej kolejce Ligi Narodów. To spotkanie może okazać się kluczowe dla "Biało-Czerwonych". Po meczu będzie już wiadomo, czy kadra Michała Probierza pozostanie w walce o awans do ćwierćfinału, czy jedynie o utrzymanie w najwyższej dywizji. "Polacy nie mogą kalkulować w tym meczu. Muszą wygrać, aby móc dalej liczyć się w walce o czołowe lokaty" - tłumaczył Nenad Bjelica w rozmowie z TVP Sport. Początek pojedynku o 20.45.