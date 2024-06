Kibice odliczają już ostatnie godziny do meczu reprezentacji Polski z Austrią rozgrywanym w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2024. Jak wyliczył Piotr Klimek, jednobramkowe zwycięstwo daje nam niemal 79 procent na awans do 1/8 finału. Dwubramkowe z kolei oznacza aż prawie 91 proc. szans. Zarówno podopieczni Michała Probierza, jak i Ralfa Rangnicka przegrali swoje pierwsze mecze, więc stawka starcia na Stadionie Olimpijskim w Berlinie jest bardzo wysoka.

Co do składu Polski są dwie wątpliwości - pierwsza pomiędzy Bartoszem Sliszem i Tarasem Romanczukiem, a druga między Adamem Buksą, a mogącymi go zastąpić Karolem Świderskim i Kacprem Urbańskim. Jasne jest, że w porównaniu z niedzielną konfrontacją z Holandią centralnym stoperem w trójce ma być Paweł Dawidowicz, a nie Bartosz Salamon. Środkowy obrońca Hellasu był kontuzjowany po sparingu z Turcją , ale jest już do dyspozycji szkoleniowca.