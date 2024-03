Kluczowa wiadomość tuż po meczu Polaków, to już jasne. Filar kadry ogłasza

Piotr Zieliński to piłkarz, na którego barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności za losu polskiej kadry. Kluczowe jest więc to, by w przypadku awansu na Euro 2024 nasz pomocnik pojechał do Niemiec w optymalnej formie. Tymczasem jego sytuacja klubowa jest skomplikowana. Po sezonie 29-latek odejdzie bowiem z SSC Napoli, przez co nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów. Sam Piotr Zieliński uspokaja jednak nastroje - tuż po meczu z Estonią przekazał kluczowe wieści w sprawie swojej przyszłości.