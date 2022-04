Kluby dostaną odszkodowanie od UEFA. Wiadomo - ile

Kryteria podziału i dystrybucji programu świadczeń dla klubów - opierającego się co cztery lata na kwocie wygenerowanej przez turniej finałowy ME - zatwierdził Komitet Wykonawczy UEFA.

Jak podkreślono, pieniądze wypłacane są klubom, które "przyczyniły się do pomyślnego zorganizowania wszystkich rozgrywek reprezentacji pod egidą UEFA poprzez wypuszczanie zawodników na te mecze".

Euro 2024. Ile dostaną kluby za zawodników

W obecnym cyklu kwota wyniesie łącznie 240 milionów euro.

Z tego 100 milionów euro to nagroda dla klubów za zwolnienie piłkarzy na mecze Ligi Narodów UEFA w edycjach 2020/21 i 2022/23, a także kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024. Stanowi to wzrost o 30 milionów euro w stosunku do okresu przed Euro 2020.

Natomiast kwota zabezpieczona na zwolnienie piłkarzy na turniej finałowy Euro 2024, który odbędzie się w Niemczech, zostanie zwiększona ze 130 do 140 milionów euro.

Po Euro 2020 (rozegranym rok później z powodu pandemii) wypłacono 697 klubom ze wszystkich 55 stowarzyszeń członkowskich UEFA łącznie 200 milionów euro.