Początek pod wodzą Jonesa był słaby, bo z pięciu meczów Southampton przegrało cztery. Potem były trzy wygrane z rzędu, w tym m. in. nam Manchesterem City w Pucharze Ligi. To był jednak chwilowy przebłysk i zespół nadal przegrywał. W międzyczasie do Southampton wrócił po nieudanym wypożyczeniu do Aston Villi Jan Bednarek.