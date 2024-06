Kłopoty tuż przed Euro 2024. Alarm w ekipie rywali Polaków, chodzi o dwie gwiazdy

Reprezentacja Polski meczem z Turcją na PGE Narodowym w Warszawie zakończy ostatni etap przygotowań do Euro 2024. Tak samo będzie też w przypadku naszych poniedziałkowych rywali. Obie drużyny nie mają jednak spokojnej głowy przed wyjazdem do Niemiec. Jeśli chodzi o Turcję, to do kadry przygotowującej do się do tego ostatniego testu dołączył nowy zawodnik.