Kłopoty reprezentacji Polski! Ważny zawodnik nie zagra w Lidze Narodów

Przed polską reprezentacją kolejne ważne wyzwania - jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata 2022 w Katarze podopieczni Czesława Michniewicza zagrają swoje następne spotkania w ramach Ligi Narodów UEFA, a trzeba pamiętać, że grupowa rywalizacja w ramach dywizji A wchodzi właśnie w swoją kluczową fazę.

22 września "Biało-Czerwoni" zagrają na własnym terenie z Holandią, z kolei cztery dni później wystąpią w wyjazdowym meczu z Walią. Niestety wygląda na to, że Polacy będą musieli obyć się bez Matty'ego Casha, a więc zawodnika, który ostatnio regularnie rozgrywał pełne 90 minut w koszulce z orzełkiem na piersi.

Matty Cash opuści zgrupowanie reprezentacji Polski. Kontuzja poważniejsza niż sądzono

Cash niestety niedawno nabawił się urazu uda podczas meczu Premier League między jego Aston Villą a Manchesterem City - który notabene przyniósł "The Villains" bardzo cenny punkt w starciu z faworyzowanym rywalem, bowiem potyczka zakończyła się remisem 1:1.

Choć początkowo wydawało się, że kontuzja nie jest bardzo groźna, to dalsze diagnozy wykazały, że 25-latek będzie musiał spędzić poza grą co najmniej cztery tygodnie. To oznacza, że będzie on mógł jedynie jako widz śledzić poczynania polskiej kadry w starciach z Holendrami i Walijczykami. Najważniejsze jednak, by mógł na spokojnie wydobrzeć i być pod grą na przełomie października i listopada, co w dalszej perspektywie zapewne zaowocuje jego powołaniem na mundial.

Szczęsny w kadrze, Majecki zastąpi Grabarę

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk podał jednak również i nieco bardziej optymistyczne wieści - na Ligę Narodów ma być gotów Wojciech Szczęsny, który niedawno musiał pauzować z powodu problemów z kostką. To już drugi uraz golkipera w ostatnim czasie - ale na szczęście również drugi krótkotrwały.

Inaczej wygląda niestety sytuacja Kamila Grabary - zawodnik FC Kopenhaga jakiś czas temu musiał przejść operację twarzy po tym, jak w meczu ligi duńskiej zderzył się z jednym z przeciwników. W jego miejsce ma zostać powołany Radosław Majecki, bowiem Grabara będzie potrzebować jeszcze trochę czasu na rehabilitację.

Liga Narodów UEFA zostanie zakończona w czerwcu przyszłego roku

Liga Narodów UEFA 2022/2023 zostanie zakończona 18 czerwca 2023 roku - wówczas to odbędzie się wielki finał rozgrywek. Obecnie obrońcą tytułu jest reprezentacja Francji, która w walce o trofeum pokonała w 2021 r. Hiszpanię.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022 rozpoczną się 20 listopada. Polacy w fazie grupowej tej rywalizacji zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.