Kłopoty Polaków w Portugalii. Najpierw niecodzienny trening, a potem wyprowadzka

Jak poradzić sobie w meczach z Portugalią i Szkocją bez Roberta Lewandowskiego ? Na to pytanie odpowiedź musi w najbliższych dniach znaleźć Michał Probierz. Biało-Czerwonych czekają dwa wymagające starcia na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów i to od nich zależeć będzie ich przyszłość. Sytuacja w grupie jest skomplikowana, ale szanse na awans do fazy play-off wciąż realne.

Polacy już na zgrupowaniu, ale bez Lewandowskiego. Poważne problemy Michała Probierza

- Nie ma co ukrywać, że Robert jest zawodnikiem, którego każdy chce. Zrobimy wszystko, żeby go zastąpić. To zgrupowanie jet dla nas inne. Większość zawodników rozegrała w ostatnim czasie wiele meczów. Bardzo duża grupa piłkarzy grała w niedzielę i na tym zgrupowaniu aspekt medyczny jest niezwykle istotny. Dopiero po rozmowie z doktorem przemyślimy, przeanalizujemy i zdecydujemy, kto może grać. Zrobimy wszystko, żeby maksymalnie wykorzystać zawodników, których mamy do dyspozycji - zdradził.