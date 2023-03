Mateusz Klich marzy o powrocie do reprezentacji Polski, w której ostatni rozdział zapisał we wrześniu zeszłego roku występem w meczu z Holandią w Lidze Narodów. Co stało się później? Wiadomo było, że czołowy polski pomocnik miał nie po drodze z Czesławem Michniewiczem, ówczesnym trenerem kadry. W rozmowie z serwisem sportowefakty.wp.pl "Clichy" odniósł się do sprawy, a teraz liczy na przychylność Fernando Santosa.