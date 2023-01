Klich do Leeds trafił w 2017 roku z Twente, początkowo był wypożyczony do innego holenderskiego klubu - Utrechtu, ale kolejne lata obfitowały w sukcesy. Polak stał się jednym z ulubieńców trenera Marcelo Bielsy i w 2020 roku wywalczył wraz z "Pawiami" awans do Premier League.