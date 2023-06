Klęska, kompromitacja, koniec świata! Ten wstyd pozostanie na zawsze

Kompromitacja "Biało-Czerwonych". Tragedia w drugiej połowie

Jednak to, co wydarzyło się po zmianie stron, przeszło najśmielsze wyobrażenia kogokolwiek obecnego na stadionie. Już trzy minuty po wznowieniu gry gola dla Mołdawii zdobył Ioan Nicolaescu. To okazało się game-changerem.