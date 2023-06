Klątwa przełamana! "Biało-Czerwoni" czekali aż do dzisiaj

16 czerwca - to nie była dotychczas szczęśliwa data dla reprezentacji Polski. Choć "Biało-Czerwoni" wcześniej grali już pięć spotkań rozgrywanych właśnie tego dnia, to do dziś nie zdobyli w nich ani jednej bramki. Impas przełamał Jakub Kiwior, strzelając gola w towarzyskim meczu z Niemcami.