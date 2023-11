Ostatni mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji Euro 2024 coraz bliżej. Choć tegoroczni rywale biało-czerwonych nie należą do światowej elity, kibice mają powód do poczucia rozgoryczenia i niezadowolenia. Tabela eliminacji Euro 2024 to smutny obraz formy reprezentacji, która, aby uzyskać bezpośredni awans do elitarnej imprezy, musi liczyć na potknięcia rywali. Kiedy zagra reprezentacja Polski i gdzie oglądać mecze eliminacji Euro 2024?