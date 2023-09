"Chciałbym, żeby to było nowe rozpoczęcie tej reprezentacji - te dwa mecze i potem kolejne. Jeśli chodzi o moje spotkanie z selekcjonerem, to była to moja prywatna rozmowa, więc nie będę tutaj zdradzał, o czym rozmawialiśmy. Mamy charakter, ale trzeba go ukształtować" - mówił Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski 4 września.