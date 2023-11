Z kim i gdzie kolejny mecz zagra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza, zakończyła już swój udział w eliminacjach do Euro 2024. W piątek, 17 listopada "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Czechami, jednak to nie było ich ostatnie spotkanie w tym roku. W kolejnym meczu Polska zmierzy się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Łotwą (21.11, g. 20.45). To będzie mecz towarzyski, zatem selekcjoner będzie miał okazję przyjrzeć się szerzej swojej grupie zawodników.