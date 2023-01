Jak powiedział chwilę po wręczeniu statuetki Wachowski , wyróżnienie jest potwierdzeniem dobrze przepracowanego roku. - Za reprezentacją dobry rok. Nie mówię tutaj tylko o najważniejszej kadrze, ale także o wynikach zespołów juniorskich, o rozwoju piłki kobiecej i tak dalej. W Katarze kadra wyszła z grupy na mundialu, dokonała tego po raz pierwszy od 36 lat. To, ile musieliśmy czekać na sukces, najlepiej obrazuje fakt, że żadnego z obecnych reprezentantów nie było na świecie, kiedy po raz ostatni awansowaliśmy do fazy pucharowej - mówił sekretarz generalny.

Kiedy poznamy selekcjonera? Wachowski podaje termin

Sekretarz został więc zapytany o to, kiedy można spodziewać się decyzji. W przestrzeni medialnej pojawiają się różne daty, a sam prezes Kulesza jeszcze we wtorek mówił na antenie RMF FM tak: "Wiem już, kto to będzie. Teraz decyzja należy do drugiej strony. Chciałbym, żeby decyzja zapadła dziś lub jutro".