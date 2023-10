Patryk Dziczek ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Polski, ale jego wielkim marzeniem był debiut w drużynie narodowej. To marzenie właśnie się spełnia. 25-letni zawodnik znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Wyspami Owczymi w el. Euro 2024.

Michał Probierz w selekcjonerskim debiucie postawił na dwóch debiutantów. Tym drugim jest Patryk Peda. Ale to właśnie historia Dziczka jawi się niemal jak gotowy scenariusz na film. Dramat obyczajowy z elementami thrillera.

Trauma na włoskiej ziemi. Dziczek upada i... podnosi się przez półtora roku

We wrześniu 2020 roku Dziczek stracił przytomność w trakcie treningu Salernitany. Spędził tydzień na obserwacji w szpitalu. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że to początek koszmaru, który będzie się ciągnął aż przez półtora roku.

Pięć miesięcy później zawodnik upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem w trakcie ligowego meczu z Ascoli. Na zachowanym nagraniu incydent wygląda dramatycznie - Dziczek trzy razy próbuje wstać. Bez efektu. Po chwili nieruchomieje. Część obserwatorów jest przekonana, że walczy o życie.

Wydawało się, że w wieku 22 lat Dziczek będzie musiał zakończyć dobrze zapowiadającą się karierę. Lekarze nie potrafili postawić diagnozy. A bez niej o powrocie do gry nie było mowy.

On nigdy nie przestał jednak wierzyć w odzyskanie zdrowia. I swego dopiął jesienią ubiegłego roku, zakładając koszulkę Piasta Gliwice. Czesław Michniewicz powołał go nawet do szerokiej kadry na mundial w Katarze. Na turniej finałowy Dziczek ostatecznie nie poleciał, ale dostał kolejną porcję potężnej motywacji.

A Katar i tak wspomina jak najlepiej. Pojawił się tam kilka miesięcy przed finałami MŚ u wybitnego kardiologa, prof. Guido Pielesa. To on pozwolił mu wrócić do zawodowej piłki.

Wcześniejsze plotki o rzekomej padaczce zawodnika nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.

- Jeśli chodzi o tę epilepsję, to wiadomo, że nic takiego nie miało miejsca. Czasem ktoś mi napomknie, co tam piszą w mediach. Wiem, że pojawiają się też negatywne opinie i komentarze w moim kierunku. Nie udzielałem przez długi czas wywiadów, chciałem się od tego odciąć. Nikt nie wiedział, co się tak naprawdę dzieje ze mną i z moim zdrowiem. Tworzono różne historie, które całkowicie rozmijały się z prawdą. Jak to wyglądało od środka, wiedziałem tylko ja i moi najbliżsi. Ale ten okres już za mną. Dostałem zgodę na powrót, gram i badam się co trzy miesiące. Praca mojego go serca jest monitorowana na bieżąco. Wszystko jest zadbane jak należy - zapewniał Dziczek w wywiadzie dla Interii.

Dzień 12 października 2023 roku zapamięta zapewne na zawsze. W Thorshavn święci wielki osobisty triumf już przed pierwszym gwizdkiem. I wierzy, że najlepsze dopiero przed nim.

Grzegorz Lato o reprezentacji Polski. "Nie ma żadnego usprawiedliwienia, żebyśmy z tej grupy nie wyszli" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Patryk Dziczek / Newspix

Patryk Dziczek / Newspix