Kibice odetchnęli. Są dobre wieści ws. kadrowicza, zdjęcie mówi wszystko

W ostatnich dniach do kibiców zaczynały dochodzić niepokojące wieści dotyczące Bartosza Slisza. Jeden z zaufanych piłkarzy Michała Probierza rzekomo walczy z urazem, który może dać mu się we znaki podczas trwającego od niedzieli zgrupowania. Nie jest jednak tak źle jak początkowo się wydawało. Media społecznościowe obiegły właśnie zdjęcia z pierwszego treningu reprezentacji na PGE Narodowym. Wlewają one optymizm w serca sympatyków „Biało-Czerwonych”.