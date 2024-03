Katastrofalny mecz reprezentacji Polski. Młodzieżowcy stracili punkty z Bułgarią

Biało-Czerwoni do wtorkowego meczu przystępowali jako lider grupy D, z przewagą dwóch punktów nad drugimi Niemcami, którzy jednak mają rozegrane o jedno spotkanie mniej. To właśnie z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów Polacy ponieśli jedyną jak dotąd porażkę w eliminacjach. Są więc na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu, choć niewiele brakło, by w czwartek zaliczyli poważną wpadkę. Do ostatnich minut reprezentacja Polski walczyła o zwycięstwo z Izraelem, choć była niekwestionowanym faworytem meczu. Po bardzo słabej pierwszej połowie i lepszej drugiej odsłonie spotkania, ostatecznie dopisała do swojego konta trzy punkty. Rzutem na taśmę zwycięstwo Biało-Czerwonym po kapitalnej akcji w 89. minucie zapewnił wówczas Kajetan Szmyt.