Katastrofalne liczby Polaków. To, co widzimy w statystykach, nie mieści się w głowie

- Kuba Piotrowski nie miał chyba jeszcze piłki - powiedział do mnie w 8. minucie meczu siedzący obok na trybunie prasowej Łukasz Gikiewicz. Z ciekawości zerknąłem w statystyki.

Dominacja Austriaków

Na początku spotkania byliśmy totalnie zdominowali. Spodziewaliśmy się intensywnej, ostrej gry Austriaków, ich wysokiego pressingu i niespożytej energii. Ale zupełnie nie potrafiliśmy na to odpowiedzieć.

Po kwadransie raz jeszcze zerknąłem w statystyki podań. " Biało-Czerwoni" przez pierwsze 15 minut wykonali dokładnie jedno celne podanie w tercji przeciwnika. Austriacy w naszej - aż 38. To była prawdziwa dominacja.

Lepszy kwadrans zwieńczony golem

Ale później nasi piłkarze powoli zaczęli otrząsać się z intensywnej gry przeciwnika. Nagle w doskonałej sytuacji znalazł się Nicola Zalewski i mając do wyboru wszystkie możliwości huknął ponad poprzeczką. Lecz dla "Biało-Czerwonych" był to sygnał do ataku.