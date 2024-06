Katastrofa, odpadamy z Euro jako pierwsi. Oto tłumaczenie Probierza

- Do 70. minuty wydawało się, że mieliśmy mecz pod kontrolą. S traciliśmy bramkę podobną jak w meczu z Holandią, to bolesne, bo uczulaliśmy zawodników . Otworzyliśmy się potem za bardzo. Karol Świderski miał jeszcze sytuację, szkoda, że jej nie wykorzystał - ocenił Probierz.

Michał Probierz: Mieliśmy trudną grupę, zespół będzie silny

Później został zapytany także o to, jak drużyna podejdzie do meczu z Francją.

- Chcemy poważnie potraktować to spotkanie. Co do planów, jeszcze ustalamy szczegóły, ale prawdopodobnie po meczu wrócimy od razu do Polski samolotem - stwierdził selekcjoner.