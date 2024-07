Katastrofa kadry Michała Probierza. Dają nam 0,3% szans

Ledwo co zakończyło się Euro 2024, a uwaga kibiców reprezentacji Polski powoli przekierowuje się już na mistrzostwa świata, choć te dopiero w 2026 roku. Pomimo bądź co bądź nieudanego dla nas turnieju w Niemczech nastroje wokół kadry są co najmniej optymistyczne. Nie udało się awansować z bardzo trudnej grupy, ale Polacy pokazali się z niezłej strony w rywalizacji z Holandią, a jeszcze lepszej z Francją. "Trójkolorowym" udało się nawet urwać punkt. Reklama

Euro za nami, a na horyzoncie już "wyjątkowe" mistrzostwa świata

Następną wielką imprezą będzie mundial, który po raz pierwszy w historii zorganizują trzy nacje - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. FIFA zdecydowała się na zmianę formatu i rozszerzenie go aż do 48 reprezentacji. Do tej pory od lat na mistrzostwach świata występowały 32 zespoły. Tym sposobem pojawiło się więcej miejsc także dla drużyn z Europy. Mimo to o bezpośredni awans będzie trudno.

Euro nie pozwoliło Polakom zarobić zbyt wielu dodatkowych punktów do rankingu FIFA. Zajmujemy w nim dopiero 28. miejsce, co stawia nas w trudnym położeniu przed eliminacjami do mundialu. Dlaczego? Bo od niego zależy, z którego koszyka Polska będzie losowana. Na ten moment zajmujemy miejsce w "drugim koszyku" co oznacza, że nie unikniemy starcia z jedną z europejskich potęg.

W pierwszym koszyku na pewno znajdą się: Francja, Anglia, Hiszpania, Belgia, Holandia, Portugalia, Włochy czy Niemcy. W teorii nieco słabsze drużyny z pierwszego to Chorwacja, Dania i Szwajcaria. Turcy za sprawą świetnego Euro wyprzedzili w rankingu FIFA Polaków, ale mimo to wciąż nie udało im się "awansować" do pierwszego koszyka. Przed nami znajduje się także Ukraina. Reklama

Najpierw spadek w rankingu FIFA, a teraz to. Polacy niemal bez szans

Losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w grudniu, a do tego czasu Polacy rozegrają sześć spotkań w Lidze Narodów. Trafili do grupy razem ze Szkocją, Chorwacją i Portugalią. Rywale wymagający, a i punkty do rankingu potrzebne nam są bardzo. Tylko seria udanych rezultatów i wyprzedzenie w rankingu FIFA Turcji, Ukrainy, a także Austrii pozwoliłoby nam "wskoczyć" do pierwszego koszyka. Wyliczono, że szanse na to wynoszą zaledwie 0,3 procent.

Oprócz "patrzenia się" na wyprzedzających nas rywali Polacy muszą jednak także uważać, by nie sami nie zostali wyprzedzeni. Zaraz za naszymi plecami "czają się" Szwecja, Walia i Węgry. Straty wynoszą zaledwie kilka punktów, także w grę wchodzi również scenariusz, wedługo któego biało-czerwoni spadliby jeszcze bardziej w rankingu FIFA.

Eliminacje do mundialu rozpoczną się wiosną 2025. Polacy mogą trafić do grupy z czterema lub pięcioma zespołami. Bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca grupy. Najlepsze ekipy z drugich miejsc powalczą w barażach. Reklama

