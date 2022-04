Katar, potęgi z Europy, Brazylia czy Argentyna? Kto wielki w grupie Polski?

Spis treści: 01 KATAR - mistrz Azji, gospodarz i debiutant na mundialu

02 BRAZYLIA - rekordziści zawsze na mundialu

03 BELGIA - "złote pokolenie" czeka na złoto

04 FRANCJA - obronić tytuł i zmazać plamę z Euro

05 ARGENTYNA - ostatni mundial Leo Messiego?

06 ANGLIA - Młode Lwy prą do przodu

07 HISZPANIA - bezkompromisowy Luis Enrique

08 PORTUGALIA - Cristiano Ronaldo na turniejach od 2004 roku

Polska podczas losowania MŚ znajduje się w trzecim koszyku. Bardzo ważne wydaje się to, kogo Polska wylosuje z drugiego koszyka, gdzie znajdują się m.in. Holandia, Niemcy, ale i Stany Zjednoczone. Oczy całego świata będą jednak skierowane przede wszystkim na najmocniejszy zespół w grupie. Przestawiamy osiem reprezentacji z pierwszego koszyka.

KATAR - mistrz Azji, gospodarz i debiutant na mundialu

Katar to teoretycznie zdecydowanie najsłabsza reprezentacja z pierwszego koszyka losowania MŚ. Respekt przed organizatorem mundialu wynika głównie z obawy przed tym, czy i na ile "gospodarzom pomogą ściany". Warto jednak pamiętać, że Katar jest aktualnym mistrzem Azji, a rozgrywany w 2019 roku Puchar Azji wygrał w sposób spektakularny, w siedmiu meczach tracąc tylko jednego gola (i to dopiero w finale). Katarczycy w drodze po tytuł pokonali azjatyckich uczestników mundialu: Arabię Saudyjską (2-0), Koreę Południową (1-0) i Japonię (3-1). Królem strzelców z 9 golami został najlepszy strzelec Kataru, Almoez Ali (w sumie w cztery lata w reprezentacji strzelił 39 goli!). W tym samym roku Katar zagrał gościnnie na Copa America (z edycji 2021 wycofał się w związku z pandemią), gdzie zremisował 2-2 z Paragwajem (odrabiając straty z 0-2), oraz przegrał z Kolumbią (0-1) i Argentyną (0-2).

Miejsce w rankingu FIFA: 54

Najlepszy strzelec w eliminacjach: kwalifikacja jako gospodarz

Selekcjoner: Félix Sánchez Bas (Hiszpania)

Liczba wcześniejszych startów w MŚ: 0

Największy sukces na MŚ: -

Mecze z Polską na MŚ: -

BRAZYLIA - rekordziści zawsze na mundialu

Brazylijczycy pewnie wygrali eliminacje w strefie południowoamerykańskiej. Bilans 14 zwycięstw i czterech remisów (40-5 w bramkach) jest imponujący. Prym w drużynie wciąż wiodą Neymar, Coutinho, Richarlison, Lucas Paquetá, ale i bez gwiazdy PSG Brazylijczykom udało się dopiero co wygrać na wyjeździe z Boliwią - pierwszy raz od dawna na trudnym terenie na wysokościach. O triumfie na mundialu marzy Dani Alves, który podczas MŚ w Katarze będzie miał 39 lat. Gdy reprezentacja Brazylii ostatni raz wygrywała mundial - w 2002 roku w Azji - on dopiero wchodził do dorosłego futbolu. W CV ma już złoto olimpijskie i wygrane Copa America, brakuje tylko Pucharu Świata.

Miejsce w rankingu FIFA: 1

Najlepszy strzelec w eliminacjach: Neymar - 8 goli

Selekcjoner: Tite

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 21 - komplet. Brazylia brała udział we wszystkich dotychczasowych turniejach o mistrzostwo świata w piłce nożnej

Największe sukcesy: 5 razy mistrzostwo świata - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Mecze z Polską na MŚ: 4

5.06.1938 r., Strasbourg, Brazylia - Polska 6-5 (po dogrywce)

6.07.1974 r., Monachium, Brazylia - Polska 0-1 (mecz o 3. miejsce)

21.06.1978 r., Mendoza, Brazylia - Polska 3-1

16.06.1986 r., Guadalajara, Brazylia - Polska 4-0

BELGIA - "złote pokolenie" czeka na złoto

Na mundialu w Rosji, zwycięstwo Belgii nad Brazylią w ćwierćfinale, było chyba najwspanialszym widowiskiem całych mistrzostw. Trzecie miejsce na świecie (z 16 strzelonymi golami, co uszczęśliwiło wszystkich uczestników promocji w belgijskich marketach, którzy dzięki temu za darmo zgarnęli telewizory) rozbudziło apetyty, których nie udało się Belgom zaspokoić podczas Euro 2020, gdzie odpadli z Włochami. Lukaku, de Bruyne i Hazard, nazywani "złotym pokoleniem", wciąż czekają na swój wielki triumf.

Miejsce w rankingu FIFA: 2

Najlepszy strzelec eliminacji: Romelu Lukaku - 5 goli

Selekcjoner: Roberto Martinez (Hiszpania)

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 14

Największe sukcesy na MŚ: 3 miejsce w 2018 r.

Mecze z Polską na MŚ: 1

28.06.1982 r., Barcelona, Belgia - Polska 0-3

FRANCJA - obronić tytuł i zmazać plamę z Euro

Odpadnięcie Francji ze Szwajcarią w 1/8 finału było największą sensacją Euro 2020. Wydawało się, że francuskich mistrzów świata, wzmocnionych niesamowitym Karimem Benzemą, nikt i nic nie będzie w stanie zatrzymać. Tymczasem Francuzi na Euro wygrali tylko jeden mecz (pierwszy z Niemcami), potem nie uporali się z Węgrami, Portugalią i wspominaną Szwajcarią. Jak zwykle przy tego typu porażkach na jaw wyszły niesnaski w grupie, które selekcjoner Didier Deschamps umiał z czasem załagodzić. Czy francuski kibic przed mundialem może spać spokojnie? Eliminacje Francuzi skończyli bez porażki, ale dwa remisy z Ukrainą i jeden z Bośnią i Hercegowiną mogą podtrzymywać nutę niepewności z czasu mistrzostw Europy.

Miejsce w rankingu FIFA: 3

Najlepszy strzelec eliminacji: Antoine Griezmann - 6 goli

Selekcjoner: Didier Deschamps

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 15

Największe sukcesy: 2 razy Puchar Świata - 1998, 2018

Mecze z Polską na MŚ: 1

10.07.1982 r., Alicante, Francja - Polska 2-3

ARGENTYNA - ostatni mundial Leo Messiego?

Triumf na Copa America 2021 nie tylko mocno przyczynił się do zdobycia przez Leo Messiego Złotej Piłki, ale też wzmocnił wiarę w argentyńską reprezentację, w którą można było zwątpić w ostatnich latach. Kadra Lionela Scaloniego właśnie wyrównała argentyński rekord 31 meczów bez porażki autorstwa selekcjonera Alfio Basile, przy czym zrobiła to przy większej liczbie zwycięstw. W czasie mundialu w Katarze Leo Messi będzie miał już 35 lat, więc wiele wskazuje na to, że będzie to jego "last dance" na mistrzostwach świata.

Miejsce w rankingu FIFA: 4

Najlepszy strzelec eliminacji: Lautaro Martinez, Leo Messi - 7 goli

Selekcjoner: Lionel Scaloni

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 17

Największe sukcesy: 2 razy Puchar Świata: 1978, 1986

Mecze z Polską na MŚ: 2

15.06.1974 r., Stuttgart, Argentyna - Polska 2-3.

14.06.1978 r., Rosario, Argentyna - Polska 2-0

ANGLIA - Młode Lwy prą do przodu

Anglicy byli o krok, czyli o skuteczniej strzelane rzuty karne, od triumfu na Euro 2020. To wciąż młoda i wciąż rozwijająca się ekipa, której jednak można wyszarpać punkt, co Polacy pokazali w Warszawie, a czego byli blisko na Wembley. Dla polskich piłkarzy Anglicy przez lata byli zmorą, a porażka na mundialu Mexico ’86 po hat-tricku Linekera była ważnym momentem tego koszmaru.

Miejsce w rankingu FIFA: 5

Najlepszy strzelec eliminacji: Harry Kane - 12 goli

Selekcjoner: Gareth Southgate

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 15

Największy sukces: Puchar Świata 1966

Mecze z Polską na MŚ: 1

11.06.1986 r., Monterrey, Anglia - Polska 3-0

HISZPANIA - bezkompromisowy Luis Enrique

Reprezentacja Luisa Enrique po porażce ze Szwecją i remisie z Grecją musiała drżeć o awans na mundial, ale gruzińska pomoc i komplet zwycięstw w pozostałych meczach zapewniły Hiszpanii bezpośredni awans do Kataru. Miniony rok to nie tylko występ na Euro 2020, gdzie Hiszpanie zremisowali z Polską, po fantastycznym meczu wyeliminowali Chorwatów, by po karnych odpaść w półfinale z Włochami. Hiszpania doszła też do finału Ligi Narodów, gdzie - mimo prowadzenia - odpadła z Francją. Selekcjoner Luis Enrique prowadzi swoje wojenki z dziennikarzami, ale tak długo jak będzie miał wyniki, kibice będą go wspierali.

Miejsce w rankingu FIFA: 7

Najlepszy strzelec eliminacji: Ferran Torres 4 gole

Selekcjoner: Luis Enrique

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 15

Największy sukces: Puchar Świata 2010

Mecze z Polską na MŚ: -

PORTUGALIA - Cristiano Ronaldo na turniejach od 2004 roku

Cristiano Ronaldo podczas mundialu w Katarze będzie miał 37 lat, ale chyba nikt nie odważy się jednoznacznie stwierdzić, że to będą jego ostatnie mistrzostwa świata w karierze. Maszyna do zdobywania goli robi na najważniejszych turniejach nieprzerwanie od 2004 (!) i tylko podkręca własny światowy rekord bramek dla reprezentacji narodowej. Portugalczycy, przez ogranie na finiszu przez Serbów, o Katar musieli walczyć w barażach, ale w listopadzie i grudniu nikt nie będzie już o tym pamiętał.

Miejsce w rankingu FIFA: 8

Najlepszy strzelec eliminacji: Cristiano Ronaldo - 6 goli

Selekcjoner: Fernando Santos

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 6

Największy sukces: 3 miejsce w 1966 r.

Mecze z Polską na MŚ: 2

07.06.1986 r., Monterrey, Portugalia - Polska 0-1

10.06.2002 r., Jeonju, Portugalia - Polska 4-0