Katar zajmuje półwysep nad Zatoką Perską i zewsząd otoczony jest morzem. To jest powód, dla którego Katarczycy zdecydowali się na rozwiązanie, które ma im ułatwić uporanie się z problemami z bazą hotelową na czas mistrzostw. Chociaż Katar organizował już duże imprezy sportowe, w tym mistrzostwa świata w piłce ręcznej czy lekkoatletyce, to jednak takiego nawału kibiców jak na mundial 2022 roku nie przeżył nigdy.

A jest najmniejszym krajem, jaki kiedykolwiek organizował piłkarski mundial. Rozgrywki odbędą się na obszarze wielkości województwa świętokrzyskiego, mniej więcej między Częstochową a Tarnobrzegiem. Wyobraźmy sobie, że województwo świętokrzyskie nagle miałoby przyjąć rzesze kibiców 32 uczestników mundialu i rozlokować ich w hotelach, nawet nowych - takich Katar na mundial przygotował 109. Okazuje się, że i to nie wystarcza.

Mundial 2022. Katar ma problem z bazą hotelową

Te nowe hotele oferują nieco ponad 100 tysięcy miejsc, a samych biletów FIFA zamierza sprzedać 800 tysięcy. Jeden kibic może ich kupić ograniczona liczbę, ale i tak zapowiada się inwazja może nawet 1,2 mln sympatyków mistrzostw. A przecież poprzednie mundiale organizowały tak wielkie kraje jak Rosja, Brazylia czy Republika Południowej Afryki, a i one miały spore obłożenie miejsc hotelowych. Do Rosji nie wybrało się wielu fanów zespołów europejskich, ale zrekompensowali to kibice zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Fani np. Peru, Meksyku czy Maroka zalali rosyjskie miasta.

Katar postanowił zatem podjąć dość niecodzienną decyzję i zwiększyć liczbę miejsc noclegowych na czas mistrzostw za pomocą... statków. Wypożyczy od armatorów duże, pasażerskie cruisery, czyli jednostki wożące zazwyczaj pasażerów na wycieczkowe rejsy po Karaibach i innych egzotycznych miejscach. Mają posłużyć jako hotele zacumowane u katarskich nabrzeży.

Stolica Kataru, Doja jest portem, a w niej znajdują się dwa stadiony (w tym Stadion 974, na którym Polska rozpocznie rywalizację meczem z Meksykiem), a dwa kolejne - w bezpośrednim sąsiedztwie. To Education Stadium w Al Rayyan, a także Stadion Khalifa w Baaya. Portami są także Al Khor na północ od Doha oraz Al Wakrah na południe. W obu tych miastach także można cumować pływające hotele.