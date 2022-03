​Katar 2022. Ile kosztuje bilet na mecz, loty, nocleg? "Drogo" [INFORMATOR]

Polska awansowała na mundial 2022, a swoich rywali w Katarze pozna podczas piątkowego losowaniu MŚ. Po losowaniu zostanie też ustalony terminarz MŚ. Co kibice, którzy chcą lecieć na MŚ 2022 w Katarze, muszą wiedzieć o cenach biletów, lotów i noclegów? W skrócie? Jest drogo!

MŚ 2022. Jak kupić bilet na mecze Polski w Katarze? Kiedy sprzedaż?

Sprzedaż biletów na mistrzostwa świata 2022 w Katarze jest podzielona na fazy. Pierwsza z nich już się zakończyła. Druga faza sprzedaży biletów (aplikowania o nie) na MŚ 2022 ma się rozpocząć we wtorek 5 kwietnia (FIFA podaje na razie tylko: "po losowaniu"). Sprzedaż biletów na mundial Katar 2022 odbywa się wyłącznie przez oficjalną stronę FIFA.

Druga faza zakłada aplikowanie o bilety na konkretne mecze, praktycznie bez ograniczeń (pieniądze nie mają być pobierane ani blokowane na karcie). Nie obowiązuje tu zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Po zakończeniu tej drugiej fazy sprzedaży biletów na MŚ, następuje losowanie, a każdy kibic dostaje przez e-mail informację, czy i na jakie mecze bilety wylosował. Nie działa tu zasada "wszystko albo nic" - jeśli ktoś będzie aplikował o bilety na pięć różnych meczów, może wylosować wejściówki np. na dwa z nich. Jeśli kibic jest zainteresowany wylosowanymi biletami, potwierdza swój wybór i finalizuje zakup biletów.

Później jest jeszcze "faza ostatniej szansy" - niewykupione bilety na MŚ będą wrzucone do systemu (stopniowo, nie wszystkie jednocześnie), a kibice odświeżając stronę FIFA mogą polować na wejściówki. Tu obowiązuje już zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Płatność odbywa się od razu w ramach procesu rezerwowania biletów.

Rodzaje biletów na MŚ. Jest pakiet na wszystkie mecze Polski w Katarze

Możliwe jest kupno (aplikowanie) nie tylko o bilety na pojedyncze mecze. FIFA na mundial w Katarze przygotowała też pakiety biletów na mecze danej reprezentacji. Opcja znana na wcześniejszych turniejach jako "follow your team", na MŚ 2022 działa jako "Team Specific Ticket Series", w skrócie TST. Są trzy warianty:

TST3 - pakiet biletów na trzy mecze grupowe MŚ danej reprezentacji

TST4 - pakiet biletów na trzy mecze grupowe MŚ i mecz 1/8 finału danej reprezentacji

TST7 - pakiet biletów na trzy mecze grupowe MŚ i mecz 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał lub mecz o III miejsce

Ceny biletów na MŚ 2022

Bilety na MŚ 2022 podzielone są na cztery kategorie cenowe, przy czym najtańsza, czwarta kategoria, dostępna jest tylko dla mieszkańców Kataru, w tym lokalnych pracowników. Poza tym, osobne ceny są na miejsca dla osób niepełnosprawnych ("accessibility tickets").

Ceny biletów na mecze mundialu na stronie FIFA podawane są w lokalnej walucie. Jeden rial katarski to ok. 1,15 zł, więc po przeliczeniu, dowiemy się, że najtańszy bilet na mecz Polski w grupie trzeba zapłacić ok. 290 zł, a za pakiet biletów na wszystkie trzy mecze - 950 zł.

Ceny biletów na pojedyncze mecze MŚ 2022

mecz otwarcia - 2 592 zł / 1 843 zł / 1 267 zł

faza grupowa - 922 zł / 691 zł / 288 zł

1/8 finału - 1 152 zł / 864 zł / 403 zł

1/4 finału - 1 785 zł / 1 209 zł / 864 zł

1/2 finału - 4 009 zł / 2 765 zł / 1 497 zł

mecz o III miejsce 1 785 zł / 1 267 zł / 864 zł

finał - 6 738 zł / 4 204 zł / 2 534 zł

Ceny pakietów biletów:

TST3 (3xgrupa) - 3 041 zł / 2 281 zł / 950 zł

TST4 (3xgrupa + 1/8 f.) - 4 308 zł / 3 231 zł / 1 394 zł

TST7 (3xgrupa + cała faza pucharowa) - 18 094 zł / 12 227 zł / 6 779 zł

Ze względu na małe odległości między miastami-gospodarzami i stadionami w Katarze (cały kraj ma powierzchnę podobną do województwa świętokrzyskiego), FIFA oferuje też pakiet biletów "cztery stadiony" - na cztery mecze rozgrywane w ciągu kilku dni, na obiektach położonych blisko siebie. Taki pakiet biletów na cztery mecze kosztuje od 1152 zł w przypadku biletów trzeciej kategorii na cztery mecze fazy grupowej, do 5356 zł w przypadku pakietu obejmującego mecz otwarcia i najdroższą kategorię.

Wszystkie ceny biletów na MŚ 2022 są takie same dla dorosłych i dla dzieci, bez względu na wiek.

Co oprócz biletu na MŚ? Jak wyrobić Hayya Card?

By wejść na mecz mundialu 2022, oprócz biletu, trzeba mieć ze sobą Hayya Card, dokument wymagany przez władze Kataru. Podobny "pass" obowiązywał podczas MŚ 2018 w Rosji. Hayya Card można wyrobić na stronie internetowej qatar2022.qa, konieczne jest potwierdzenie zakwaterowania.

Ceny lotów do Kataru. Ekspert: "Trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni"

By zobaczyć mecze mundialu na stadionie, trzeba jeszcze dolecieć do Kataru. Mariusz Piotrowski, ekspert Fly4Free, serwisu nt. połączeń lotniczych i wyszukującego okazje biletowe na loty, zgadza się ze stwierdzeniem, że ceny dolotu do Kataru dla polskiego kibica są "horrendalne".

- Kto chce wyjechać na mundial w Katarze i kibicować biało-czerwonym, będzie musiał bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni. Zaczynając od biletów lotniczych: w listopadzie i grudniu ceny biletów na bezpośrednie loty Qatar Airways z Warszawy zaczynają się od 4200 zł w obie strony, choć w zależności od konfiguracji dni wylotu mogą wynosić nawet i po 5-6 tys. zł. Alternatywną możliwością dla pasażerów z innych polskich lotnisk jest np. lot Lufthansą z przesiadką w Niemczech, choć tu ceny także zaczynają się od 4 tys. zł - wylicza Mariusz Piotrowski.

Możliwe są też bardziej skomplikowane przesiadki, ale ich cena nadal jest wysoka: Wizz Air lata z Katowic i Krakowa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich za ok. 500 zł w jedną stronę. Przelot z Dubaju lub Abu Zabi do Kataru to jednak koszt ok. 4-5 tys. zł (w jedną stronę).

Ceny hoteli? Katar to drogie noclegi. Pusty Booking.com

Bilety na mecze MŚ są drogie, loty do Kataru - bardzo drogie, a i tak największym kosztem kibica, który chce obejrzeć ze stadionu Polskę na mundialu, mogą być koszmarnie drogi noclegi. Ofert noclegów w Katarze w czasie mundialu nie znajdziemy na Booking.com.

- Jeszcze większy problem niż z lotami jest z noclegami, hotele zostały już niemal w całości zarezerwowane - przyznaje Mariusz Piotrowski z Fly4Free. - Jakie są w tej sytuacji alternatywy? Na oficjalnym portalu noclegowym mundialu w Katarze znajdziemy jakieś oferty, jednak ceny są bardzo wysokie i oscylują wokół 2 tys. zł. Trochę ofert w prywatnych mieszkaniach jest też na Airbnb - tu ceny zaczynają się od 1400 zł za dobę za malutki pokój z sanitariatem - dodaje. Na Airbnb, wśród nielicznych ofert, dominują te za 3-4 tys. zł wzwyż.

Wśród noclegów na platformie FIFA, najtańsze oferty to 350-420 zł za noc w zakwaterowaniu zbiorowym w pobliżu stadionów. Długich budynków, określanych w systemie noclegowym FIFA jako "cluster", ma być kilka lub nawet kilkanaście. W dwuosobowych pokojach na zdjęciach widać łóżka i szafki, część pokoi ma łazienkę. Na piętrach znajdują się wspólne kuchnie.

Kolejną najtańszą ofertą (736 zł za noc) jest nocleg na... statku wycieczkowym zacumowanym na zachodnim wybrzeżu Kataru. Jedenaście obiektów ma noclegi za ok. 1 tys. zł za noc, kolejnych 50 - za 1-1,5 tys. zł za noc, a ok. 30 - za 1,5-2 tys. zł za noc.

To wszystko oznacza, że wersja minimalna wyprawa całkowicie po kosztach, na zaledwie jeden mecz Polski, przy najtańszym bilecie, lotach i noclegu (jednym), to koszt co ok. 5 tys. zł.