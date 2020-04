1 kwietnia w Kielcach Polacy pokonali San Marino aż 10-0. Dziś mija dokładnie 11 lat od najwyższego zwycięstwa w historii reprezentacji Polski.

Eliminacje do mundialu w 2010 roku nie były dla "Biało-Czerwonych" udane. Drużyna Leo Beenhakkera rozpoczęła je od remisu ze Słowenią, potem przyszły bolesne porażki ze Słowacją i Irlandią Północną. Kilka dni po tej ostatniej Polacy dali jednak kibicom powód do radości, odnosząc historyczne zwycięstwo.

Dwucyfrówka z San Marino była ostatnią wygraną Beenhakkera w meczu o punkty. Później zespół pod jego wodzą zwyciężył jeszcze raz w towarzyskim spotkaniu z Grecją - debiutujący w kadrze Ludovic Obraniak zdobył wówczas dwie bramki i wszyscy widzieli w nim przyszłego lidera drużyny na wiele lat.

Starcie z San Marino rozpoczęło się dla Polaków wybornie, bowiem już w 26. sekundzie spotkania wynik meczu otworzył Rafał Boguski. Przed przerwą piłkarz Wisły Kraków trafił do bramki rywala po raz drugi, a swoje trafienia dołożyli Euzebiusz Smolarek i Robert Lewandowski - Polska prowadziła wysoko 4-0.



W drugiej połowie podrażnieni ostatnimi porażkami Polacy nie zwolnili tempa i dalej atakowali autsajdera rozgrywek. Królem polowania został Ebi Smolarek, któremu przypisano aż cztery bramki - gol na 9-0 był szczególnej urody, zdobyty przepięknym uderzeniem nożycami. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że równie dobrze Ebi mógłby mieć zapisane na koncie trzy bramki, bowiem przy jednym z goli piłkę do bramki skierował nie on, a zawodnik rywala - Michele Marani.



Swoje trafienia dołożyli także Ireneusz Jeleń, Mariusz Lewandowski, a przeciwnika w ostatnich minutach dobił jeszcze Marek Saganowski. Najwyższa wygrana stała się faktem! Polska pokonała w Kielcach San Marino 10-0.



1 kwietnia 2009: Polska - San Marino 10-0

Bramki: 1-0 Boguski (1.), 2-0 Smolarek (18.), 3-0 Boguski (27.), 4-0 R. Lewandowski (43.), 5-0 Jeleń (51.), 6-0 Smolarek (60.), 7-0 M. Lewandowski (63.), 8-0 Smolarek (72.), 9-0 Smolarek (81.), 10-0 Saganowski (88.)

Polska: Łukasz Fabiański - Marcin Wasilewski, Bartosz Bosacki, Dariusz Dudka, Jacek Krzynówek - Ireneusz Jeleń (71. Jakub Błaszczykowski), Mariusz Lewandowski, Roger Guerreiro, Rafał Boguski (80. Marek Saganowski) - Euzebiusz Smolarek, Robert Lewandowski (65. Łukasz Sosin).



San Marino: Federico Valentini - Giovanni Bonini (53. Andy Selva), Nicola Albani, Davide Simoncini, Alessandro Della Valle - Michele Marani, Matteo Andreini (82. Damiano Vannucci), Matteo Bugli, Simone Bacciocchi, Danilo Rinaldi - Matteo Vitaioli (64. Maicol Berretti).