- Wtorkowy mecz może być podobny do tamtego, było to spotkanie walki, drugiej piłki, Walijczycy tak grają. Do tego też mają świetnych piłkarzy, bardzo dużo biegają. Ten sam stadion, pewnie cały zapełniony, ci sami kibice. Od początku będzie gorąca atmosfera. Czeka nas ciężki mecz, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, będziemy zorganizowani i przede wszystkim skuteczni, to wygramy. Jesteśmy po pierwszych odprawach, mniej-więcej wiemy, jak przebiegało ich spotkanie z Finlandią, jak strzelali bramki, jak atakują i bronią, jakie błędy popełniają - podkreślił, nie wchodząc jednak w szczegóły gry najbliższych przeciwników.