Karol Świderski: To Argentyna musi ten mecz wygrać

Karol Świderski, podobnie jak inni piłkarze, zapewnia, że w zespole panuje dobra atmosfera.

- Czujemy się dobrze, z tego co widzę na posiłkach, czy na odprawie. Widzę duży spokój, koncentrację. Zostało niewiele czasu do meczu, ale to my jesteśmy liderem i nie mamy się czego obawiać - powiedział napastnik reprezentacji Polski.

- Argentyna jest jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale to turniej. To oni muszą go wygrać, żeby myśleć o awansie. My zrobimy wszystko, żeby awansować i tak do tego podchodzimy - zadeklarował Świderski.

Łukasz Skorupski: Patrząc na kadrę, Argentyna może być lepsza

Z jego wypowiedzią zgodził się bramkarz Łukasz Skorupski.

- Potwierdzam słowa Karola. Patrząc na kadrę mogą być trochę lepsi od nas. Ale nie ma co patrzeć na to. Wychodzimy jedenastu na jedenastu i gramy do końca. Myślę, że będzie dobrze - stwierdził golkiper.

Z Dohy Wojciech Górski, Interia