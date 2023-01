Karol Świderski: Lewandowski i Szczęsny pytali mnie o grę w USA

- Czekam na moment i mam nadzieję, że Robert Lewandowski tu przyjedzie, bo to naprawdę legenda nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Zdobył wiele, wiele bramek, więc byłoby miło spotkać go w MLS - powiedział Świderski, który zdradził także, że poziomem MLS interesuje się także Wojciech Szczęsny.

Cezary Kowalski: Jest mnóstwo wątpliwości co do Fernando Santosa. WIDEO

Cezary Kowalski: Jest mnóstwo wątpliwości co do Fernando Santosa. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

- Nie muszę mówić:" Ach, ta liga co roku idzie do przodu". Widzą to i wiedzą, że MLS nie jest taka, jak pięć, sześć lat temu, kiedy przychodzili tu tylko starzy gracze zakończyć karierę". To naprawdę dobra i mocna liga, i oni też to widzą - zapewnia Świderski.