Kapitan znalazł kanapkę z zieloną wędliną. Selekcjoner nazwał go szczurem

Reprezentacja Polski została zakwaterowana w hotelu z prostytutkami, które po nocach pukały do drzwi i proponowały swoje usługi. Nie było mowy o wyspaniu się, a reszta też pozostawiała wiele do życzenia. Na przykład gdy kelnerowi spadło coś nas podłogę, to on z powrotem kładł to na talerz i przynosił do stołu. Niektórzy zawodnicy, w tym ja, nie mieli zamiaru żywić się tymi zarazkami, więc poszliśmy do innego hotelu, żeby zjeść normalny posiłek. (...) Na śniadanie dostaliśmy suchy prowiant. To były przygotowane pewnie dobę wcześniej bułki z zieloną wędliną. Wyjazd do Moskwy był najgorszym, na jakim byłem podczas grania w piłkę. A trochę się najeździłem. Myślę, że każdy tak zapamiętał tę wycieczkę. Bo trudno nawet nazwać to zgrupowaniem reprezentacji. To nie miało nic wspólnego nawet ze zgrupowaniem jakiegoś klubu spod szyldu LZS - Wojciech Kowalczyk w rozmowie z Onetem w 2018 r.