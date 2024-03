Kapitan reprezentacji Walii nie przebierał w słowach. "To jest okrutne"

Obie drużyny przystępowały do wtorkowego spotkania z dużymi nadziejami. Walia w półfinale pokonała przecież Finlandię 4-1 i grała u siebie, co miało im pomóc. Natomiast Polska nie dała szans Estonii , zwyciężając na PGE Narodowym w Warszawie 5-1 , a w mistrzostwach Europy gra nieprzerwanie od 2008 roku i nie chciała przerwać tej passy .

Ben Davies o odpadnięciu z Polakami

"Nie wiem, co powiedzieć, to był dobry występ, ale wynik jest najważniejszą rzeczą, a on nie był dla nas korzystny" - dodał.