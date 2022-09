Kapitalny bilans strzelecki Świderskiego w kadrze. Deklasuje Milika

Po znakomitym początku Milika w Juventusie Turyn wydawało się, że jest on murowanym kandydatem do gry obok Roberta Lewandowskiego w ataku reprezentacji Polski. Michniewicz postawił na ten duet w drugiej połowie meczu z Holandią, lecz bez specjalnych efektów. Milik tuż po wejściu zmarnował wówczas dobrą sytuację, ale w dalszej części gry on i "Lewy" byli już niewidoczny.

Wydawało się, że mimo tego Milik jest faworytem do miejsca w składzie, jeśli Czesław Michniewicz znów zdecyduje się na grę dwójką napastników. Tymczasem niespodziewanie w wyjściowym składzie zameldował się Karol Świderski.

Reklama

Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę - Świderski zdobył jedyną bramkę w meczu, dając "Biało-Czerwonym" zwycięstwo.

Czytaj więcej - Wielki problem "Lewego". Słabiutki bilans

Doskonały bilans Świderskiego w reprezentacji Polski

"Świderek" kontynuuje znakomitą passę w reprezentacji. Od debiutu w marcu zeszłego roku rozegrał 17 spotkań w biało-czerwonych barwach, zdobywając w tym czasie aż osiem bramek.

To rewelacyjny bilans - wystarczy powiedzieć, że Arkadiusz Milik nie zdobył tylu bramek w ciągu ostatnich... siedmiu lat. Od połowy września 2015 roku napastnik Juventusu zaliczył tylko siedem goli dla kadry.

Co więcej, Świderski w półtora roku zdobył już połowę bilansu bramkowego Milika w kadrze, który w koszulce Orłem na piersi debiutował już aż 10 lat temu.

Z Cardiff Wojciech Górski