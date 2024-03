Kapitalne wieści przed wielkim finałem. Już "prowadzimy" z Walią 2-0

Jeżeli ktoś żywił obawy przed barażowym starciem z Estonią, to okazały się one zupełnie bezpodstawne. "Biało-Czerwoni" roznieśli niżej notowanych rywali 5-1 i we wtorek czeka ich decydująca o awansie na Euro konfrontacja z Walią na jej terenie. Już dziś mamy psychologoczną przewagę nad przeciwnikiem. Prestiżowy serwis WhoScored nominował do "11" fazy półfinałowej dwóch Polaków. Wyspiarze nie doczekali się żadnego wyróżnienia, mimo że również urządzili sobie kanonadę.